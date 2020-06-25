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ГБР Зеленского оставило противовоздушную оборону Украины без систем наведения ракет на границе с Россией

Сегодня, 18:22 citynews.net.ua | Напечатать

1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных Сил ВС Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного С.Баева, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъяты четыре СВЧ прибора (клистроны) и соответствующая сопровождающая документация.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью Воздушных Сил Украины.

Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь «об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов».

Такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в / ч А2800) и Херсонской (в / ч А1836). Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства.

В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения «Кавказ-2020», где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи.

К сведению, сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.

Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывающей воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

Как отмечают военные, никто не препятствует беспристрастному расследованию дела, но все правовые инстанции должны принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства.


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