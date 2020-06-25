Украина потребует от российских террористов открыть проход граждан через КПВВ в Донецкой области

С 28 июня пропуск через линию разграничения осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская», поскольку все остальные КПВВ блокируют боевики. В Донецкой области российские террористы заблокировали пропуск граждан на всех КПВВ.

Украинская делегация планирует поднять вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области на следующем заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, украинская делегация еще 9–10 июня поднимала вопрос открытия КПВВ, со стороны свободной части Донбасса КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка» были открыты 10 июня.

Резников отметил, что в Луганской области движение постепенно было налажено, в Донецкой оно блокировалось из неподконтрольной правительству Украины территории.

«Ради интересов людей украинская сторона действовала максимально гибко, мы обеспечили оперативное открытие второго КПВВ в Донецкой области — в Новотроицком, на чем настаивала та сторона. Но они и его за несколько дней закрыли. То есть, блокировали один КПВВ, настаивали на открытии другого, мы его открыли, а они и его заблокировали. Этот вопрос снова будет поднят украинской делегацией на заседании ТГК на следующей неделе», — сказал Резников.

Добавим, что в пресс-службе Минреинтеграции заверили, что «со стороны украинской власти сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасное движение через КПВВ».

«В частности, установлен максимально лояльный режим пересечения для детей, которые планируют поступать в украинские вузы, для других категорий предложен прозрачный порядок и условия прохождения самоизоляции с целью обеспечения безопасности во время эпидемии COVID-19. Пересечение КПВВ в Луганской и Херсонской областях по этим правилам обеспечивается в штатном режиме», — указали в пресс-службе.

Что касается Донецкой области, то, как сказано, сначала неподконтрольной стороной было установлено требование въезда на временно оккупированную РФ территорию Украины исключительно по спискам с последующей обязательной обсервацией в течение 14 дней в больницах. Теперь же все КПВВ со стороны ВОТ Донецкой области полностью заблокированы.

«При этом, начиная с 24 июня, оккупационная "власть" обеспечивала организованные поездки жителей Донецкой области, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в Конституцию РФ. В настоящее время движение на временно неподконтрольном участке российско-украинской границы открыто, никакие меры по обеспечению безопасности во время эпидемии не принимаются», — отметили в министерстве.



