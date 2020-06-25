В Луганской области ввели ограничения для грузовиков, но оборудование для контроля не готово

В Луганской области введены ограничения движения большегрузного транспорта при температуре днем ​​более +28 градусов. Об этом заявил Сергей Гайдай во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Правда контролировать массу автомобилей нечем.

По словам руководителя ОГА, в этом году Луганская область получила беспрецедентно большие средства на восстановление дорог, поэтому нужно внимательно относиться к сохранению отремонтированных дорог.

В том числе контролировать движение перегруженных тяжеловесных автомобилей.

«Ограничение движения большегрузного транспорта свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн дорогам общего пользования устанавливаются безотлагательно с 8:00 до 21:00 при температуре воздуха более 28 градусов», - сообщил Сергей Гайдай.

По его словам, на Луганщине юридически есть четыре пункта габаритно-весового контроля.

В частности, комплексы, принадлежащие управлению Укртрансбезпеки в Луганской области, сейчас находятся на проверке.

Один из них вернут уже в ближайшие дни.

Поэтому, Сергей Гайдай обратился к Премьер-министру Украины, Министру инфраструктуры Украины, руководству Укртрансбезпеки по возврату второго средства и оперативных команд.

Другие два комплекса требуют сертификацию.

По результатам заседания также решено до 15 июля установить дополнительные четыре места для работы передвижных пунктов габаритно-весового контроля на автомобильных дорогах области и безотлагательно обеспечить из развертывание.