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В Луганской области задержали продавца фальшивых доларов

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские разоблачили мошенника, который обманул пенсионерку продав ей фальшивые доллары в рамках «борьбы с кризисом».

Вчера, 1 июля, в Белокуракинского отдела полиции обратилась 74-летняя местная жительница и рассказала, что ей неизвестный мужчина предложил обменять гривны на доллары, обосновывая это тем, что в долларах надежнее хранить средства на «черный» день.

Женщина обменяла у мошенника 3600 гривен на 150 долларов США, но, как оказалось, долларовые купюры были сувенирными.

 

Мошенником оказался 37-летний житель Белокуракинского района. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Полицейскими была установлена ​​личность мошенника и его местонахождения. Во время проведения следственно-оперативных действий у него было изъято сувенирные денежные купюры.


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