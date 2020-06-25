В Луганской области задержали продавца фальшивых доларов

В Луганской области полицейские разоблачили мошенника, который обманул пенсионерку продав ей фальшивые доллары в рамках «борьбы с кризисом».

Вчера, 1 июля, в Белокуракинского отдела полиции обратилась 74-летняя местная жительница и рассказала, что ей неизвестный мужчина предложил обменять гривны на доллары, обосновывая это тем, что в долларах надежнее хранить средства на «черный» день.

Женщина обменяла у мошенника 3600 гривен на 150 долларов США, но, как оказалось, долларовые купюры были сувенирными.

Мошенником оказался 37-летний житель Белокуракинского района. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Полицейскими была установлена ​​личность мошенника и его местонахождения. Во время проведения следственно-оперативных действий у него было изъято сувенирные денежные купюры.