У Зеленского хотят штрафовать граждан без масок на 255 гривень

Кабинет министров Украины предлагает ввести штрафы за отсутствие защитной маски в общественных местах для граждан в 170-255 грн, а для владельцев заведений, в которых нарушают правила карантина — 3400–5100 грн.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неносение масок.

Для физических лиц предусмотрены штрафы от 170-ти до 255 грн. Для владельцев заведений питания, спортивных учреждений, или магазинов, если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях, штраф будет составлять от 3400 грн до 5100 грн», — рассказал Степанов.