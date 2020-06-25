В Луганской области новый случай COVID-19

В Луганской области новый случай COVID-19Сегодня, 11:03
За последние сутки в Луганской области госпитализирован в инфекционное отделение Северодонецкой городской многопрофильной больницы житель Северодонецка, которому подтверждено инфицирование COVID-19 в лечебном учреждении Киева (при обследовании перед плановой госпитализацией).
Таким образом, общее количество инфицированных жителей Луганщины составляет 84 человека.
59 - уже выздоровели, что подтверждено лабораторно.
Продолжают лечение 25 человек, из них семеро госпитализированы в лечебные учреждения.