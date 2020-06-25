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Отставка главы Нацбанка Украины — удар по каждому гражданину Украины

Сегодня, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Смолий написал у себя в Twitter вчера вечером.

«Я подал заявление об отставке Президенту. Это решение было принято в ответ на систематическое политическое давление, которое делало невозможным выполнение моих обязанностей управляющего. Пусть это будет предупреждением о попытках подорвать институциональную независимость центрального банка», — написал Смолий.

Пресс-служба Нацбанка опубликовала более детальную информацию о причинах такого поступка под сильнейшим давлением олигарха Коломойского и любителей дефолта с запуском печатного станка:

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как Председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — цитирует Смолия пресс-служба Нацбанка.

Как на отставку главы НБУ отреагировали представители разных стран?

Реакция на это заявление однозначна как среди украинских инвесторов, так и зарубежных политиков.

Еще до заявления об отставке политики из разных стран предупредили Зеленского, что подрыв независимости Национального банка повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства.

Через несколько часов послы стран «Большой семерки» (G7) отреагировали на отставку председателя Национального банка Украины Якова Смолия новым однозначным заявлением, в котором сообщили что подрыв важнейшей институции поставит под угрозу поддержку реформ в Украине.

Заявление обнародовали после появления информации об отставке Смолия:

«Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку», — говорится в заявлении.

Отреагировали на отставку и в МВФ, где отметили что, при руководстве НБУ Смолием в Украине «было достигнуты существенные свершения в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике».

«Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником председателя», — отметили в Международном валютном фонде.

А что у Зеленского?

У Зеленского выпустили на украинском и английском языках пространное заявление, где вяло сообщают о поддержке независимости Нацбанка и вообще за все хорошее.

Правда в заявлении забыли указать как новый потенциальный глава Нацбанка будет противостоять политическому давлению и кто заменит Смолия, который признавался лучшим банкиром европейским и мировым сообществом.

Все это происходит на фоне давления на НБУ в Верховной Раде, где именно представители президентской партии Слуга Народа, раскритиковали действия Нацбанка с 2014 года, но скромно назвали это «политической оценкой».

При этом около 100 депутатов Верховной Рады до прихода в партию Зеленского были безработными. То есть, их представления о том что такое Нацбанк, может быть весьма далеким от реальности.

Как бы то ни было, но украинцам следует готовиться к худшему варианту — запуск печатного станка, что принесет прибыль олигархам-экспортерам, но заплатят за эту разницу простые граждане, чьи доходы в гривне может и увеличатся, но в валюте могут упасть.

Также следует забыть об инвестициях и создании новых предприятий — нарушение соглашения с МВФ, где независимость Нацбанка является одним из условий, послужит негативным сигналом для всех остальных международных финансовых организаций.

В итоге лучше всего охарактеризовал возможные последствия этой отставки Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital:

«Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии.

Цены на активы Украины упадут, в том числе и в гривне. Самое плохое в отставке главы НБУ то, что это решение он принял под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов — G7, МВФ, Мирового банка. Это полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 млрд $ за последний месяц, включая сегодняшний выпуск евробондов».



Теги: Зеленский Смолий МВФ

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Отставка главы Нацбанка Украины ЯковаСмолия - реакция мирового сообщества