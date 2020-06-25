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За 1 июля в Украине подтверждено 889 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

1 июля в Украине лабораторно подтверждено 889 новых случаев COVID-19. В Луганской области за последние сутки выяылен 1 новый больной. Всего с начала тестирования в Украине подтверждено 45887 случаев коронавируса, из них 20 053 человек выздоровели, 1185 умерли.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 2.07 составляет 24650 человек.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1895 (1250 выздоровели)
  • Волынская обл. - 2508 (744 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1095 (935 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 562 (167 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1421 (849 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 3046 (975 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 576 (442 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2489 (1108 выздоровели)
  • Киев - 5242 (1642 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2655 (1398 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 650 (551 выздоровел)
  • Луганская обл. - 83 (59 выздоровели)
  • Львовская обл. - 5730 (856 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 447 (288 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1736 (761 выздоровел)
  • Полтавская обл. - 320 (273 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 3877 (1875 выздоровели)
  • Сумская обл. - 302 (237 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1958 (1177 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2207 (1137 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 194 (179 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 808 (558 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 645 (477 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4894 (1970 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 547 (145 выздоровели).

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