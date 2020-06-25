За 1 июля в Украине подтверждено 889 новых случаев COVID-19

1 июля в Украине лабораторно подтверждено 889 новых случаев COVID-19. В Луганской области за последние сутки выяылен 1 новый больной. Всего с начала тестирования в Украине подтверждено 45887 случаев коронавируса, из них 20 053 человек выздоровели, 1185 умерли.

Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 2.07 составляет 24650 человек.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновицкой (304,1), Львовской (188,3) и Ровенской (167,6) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: