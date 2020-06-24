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Луганская ОГА выиграла дело у подрядчика не достроившего дом для переселенцев в Рубежном

Сегодня, 16:04 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская областная администрация выиграла судебные дела у подрядчика на 15 млн гривень относительно ненадлежащего выполнения строительных работ в доме в Рубежном.

Как заявил глава Луганской ОГА  Сергей Гайдай, подрядчик (ООО «СК СТРОЙСИСТЕМА») должен был завершить все работы на объекте строительства до 30 октября 2019 года. Однако жилой дом № 16-Б в микрорайоне №7 в Рубежном до сих пор остался недостроенным.

«Работы не были завершены вовремя, Департаментом строительства, энергосбережения, архитектуры и градостроительства облгосадминистрации в декабре было подано два исковых заявления в Хозяйственный суд Луганской области, которые вчера удовлетворили в нашу пользу в полном объеме, - отметил Сергей Гайдай. - Подрядчик оказался недобросовестным, поэтому вопрос пришлось решать в судебной плоскости. Мы достроим эту многоэтажку. Времени прошло уже достаточно, жители области заждались жилье. Работы на объекте завершат другие люди».

30 июня Хозяйственным судом Луганской области приняты решения, которым исковые требования Департамента удовлетворен в полном объеме.

Полный текст принятых решений будет доступен 10 июля.

Судебные решения вступят в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

Следует отметить, что по первому делу говорилось о взыскании денежных средств в сумме 94 914,00 гривен, пени 1 748 800,00 гривен, штрафа 3 584 000,00 гривен. Общая сумма иска составила 5 419 714,83 гривен.

Во второму - о взыскании денежных средств в сумме 7 555 098,75 гривен, пени 834 778,43 гривен, штрафа 1 498 320,00 гривен. Общая сумма иска составила 9 888 197,18 гривен.


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