Руководитель ОГА: Поезд Киев-Лисичанск будет ходить до Попасной

Фото: Наталья Калмыкова-Скороход

Председатель областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что поезд Киев - Лисичанск курсировать до Попасной.

«Конечно, мы заинтересованы, чтобы межобластное железнодорожное сообщение охватывало как можно больше населенных пунктов Луганщины. Прежде всего, для удобства местных жителей.

Ранее железнодорожный вокзал в Попасной принимал достаточное количество поездов. Однако за время боевых действий там осталось только пригородное сообщение при развитой инфраструктуре. Вопрос курсирования поезда из Киева в Попасную мы начали прорабатывать еще до начала карантина и сейчас достигли согласия», - отметил Сергей Гайдай.

Он отметил, что уже успешно завершились переговоры с руководством АО «Укрзализниця». Кроме того, получено необходимое согласование со штабом ООС.

Сейчас прорабатывается новое расписание курсирования поезда «Киев-Пассажирский - Лисичанск» (№ 020) до Попасной.