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С 1 июля 2020 года в Украине установлен новый прожиточный минимум

Сегодня, 12:42 citynews.net.ua | Напечатать

В соответствии со ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» с 1 июля 2020 повышен один из основных показателей социальных стандартов - прожиточный минимум.

На период с 1.07.2020 года по 30.11.2020 года его размер составит:

  • на одного человека в расчете на месяц (общий показатель) - 2118 грн;
  • для трудоспособных лиц - 2197 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность, - 1712 грн;
  • для детей в возрасте до 6 лет - 1859 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2318 грн.

При этом минимальная заработная плата остается неизменной и составляет:

  • в месячном размере - 4723 грн;
  • в почасовом размере - 28,31 грн.

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Прожиточный минимум в Украине с 1 июля 2020 года повышен