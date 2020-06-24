С 1 июля 2020 года в Украине установлен новый прожиточный минимум

В соответствии со ст. 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» с 1 июля 2020 повышен один из основных показателей социальных стандартов - прожиточный минимум.

На период с 1.07.2020 года по 30.11.2020 года его размер составит:

на одного человека в расчете на месяц (общий показатель) - 2118 грн;

для трудоспособных лиц - 2197 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, - 1712 грн;

для детей в возрасте до 6 лет - 1859 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2318 грн.

При этом минимальная заработная плата остается неизменной и составляет: