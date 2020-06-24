Как вернуть деньги за пробное ВНО на карту Приватбанка

1 июля 2020 Министерство образования и науки Украины совместно с ПриватБанком начинает возвращать участникам пробного ВНО средства, уплаченные ранее за участие в тестировании.

Средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО.

Чтобы получить средства через ПриватБанк необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника / участницу пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, указанным при регистрации на пробное ВНО как основной.

Те участники, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.

Если нет карты ПриватБанка, то необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.

Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту ПриватБанка.

Если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

Что делать, если при регистрации на пробное ВНО указано не телефон, а одного из родителей? Или если за это время свой номер телефона изменился?

Необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.

Инструкция по возврату средств также размещен на сайте ПриватБанка .