Зеленский разрешил тратить дорожные субвенции на погашение кредитов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» № 677-их, который Верховная Рада приняла 4 июня 2020.

Документ обеспечивает эффективное финансирование развития дорожной отрасли Украины. Благодаря этому закону областные государственные администрации смогут привлечь дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единицы на 1 января года, предшествующего плановому.

Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание долга по местным внутренним и внешним заимствованиям, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, в размере не более 30% объема такой субвенции.