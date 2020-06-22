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В Луганской области СБУ разоблачила группировку кибер-мошенников

Вчера, 18:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке Служба безопасности Украины разоблачила криминальную группировку, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. Часть средств фигуранты отправляли родственнику лидера группировки - боевике так называемой «ДНР», который скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Донбасса.
По данным следствия, трое жителей Северодонецка обманным путем получали доступ к персональным данным пользователей веб-банкинга. После этого они оформляли на них онлайн-кредиты и переводили деньги на подконтрольные счета.
При помощи этой схемы кибер-мошенники обманули более двух десятков жителей Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей на общую сумму более 300 000 гривен.
Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили компьютерную технику, телефоны, банковские карты с доказательствами противоправной деятельности.


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