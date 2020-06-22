В Луганской области СБУ разоблачила группировку кибер-мошенников

В Северодонецке Служба безопасности Украины разоблачила криминальную группировку, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. Часть средств фигуранты отправляли родственнику лидера группировки - боевике так называемой «ДНР», который скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, трое жителей Северодонецка обманным путем получали доступ к персональным данным пользователей веб-банкинга. После этого они оформляли на них онлайн-кредиты и переводили деньги на подконтрольные счета.

При помощи этой схемы кибер-мошенники обманули более двух десятков жителей Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей на общую сумму более 300 000 гривен.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили компьютерную технику, телефоны, банковские карты с доказательствами противоправной деятельности.