В Луганской области на ЗНО по украинскому языку пришло 4444 участника

Сегодня, 30 июня 2020, в Украине прошла основная сессия внешнего независимого оценивания с тестированием по украинскому языку и литературе.

В Луганской области создано 26 пунктов проведения тестирования по украинскому языку и литературе, которые расположены в г.. Северодонецке, Рубежное, Лисичанске, Старобельск, Попасная, Сватово, пгт. Беловодск, Новоайдар и пос Широкий Станично-Луганского района. Все пункты проведения ВНО оснащены защитными и дезинфицирующими средствами в полном объеме.

Проведение внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе обеспечивали 1036 педагогических работников, выполнявших обязанности персонала пунктов в 406 аудиториях.

В Луганской области на ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировался 6001 участник. В день проведения тестирования на пункты появилось 4444 участников, что составляет 74,1% от общего количества зарегистрированных.

Тест по украинскому языку и литературе в 2020 году состоит из 58 заданий трех форм, на выполнение которых участникам было отведено 180 минут.

Результат выполнения задач № 1-33 части «Украинский язык» и № 58 части «Собственные высказывания» будет засчитываться как государственная итоговая аттестация по украинскому языку для участников, которые в этом году изъявили желание отнести результат ВНО как ГНА. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать при правильном выполнении всех указанных тестовых заданий составляет 68 баллов.

Результат выполнения задач всего теста можно использовать во время поступления в вузы. Участники, которые выполнят правильно все задания сертификационной работы по украинскому языку и литературе, смогут набрать 104 тестовых балла.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО которая состоится 4 августа.

В конце недели в Северодонецке начинают работу пункты проверки сертификационных работ по математике и украинскому языку и литературе. Работы участников ВНО будут проверять 160 педагогических работников, которые будут выполнять обязанности старших экзаменаторов и экзаменаторов.

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 25 июля 2020 года. После этого учреждения общего среднего образования получат результаты государственной итоговой аттестации своих выпускников.

2 июля в Украине состоится внешнее независимое оценивание по физике. В Луганской области создано 2 пункта проведения ВНО по этому предмету, которые расположены в Северодонецке.