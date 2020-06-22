Террористы заблокировали все КПВВ в Донецкой области. Станица Луганская пока работает

Российские оккупанты блокируют пропуск граждан через КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области. Также заблокирован пропуск украинских граждан через КПВВ «Майорское» и «Гнутово».

Единственным КПВВ, который работает на Донбассе, является «Станица Луганская».

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, через КПВВ «Станица Луганская» пропуск граждан в пешем порядке осуществляется ежедневно в сторону временно оккупированной территории с 7:00 до 18:00, на вход в контролируемую Украиной территорию — с 7:00 до 20:00.

Вчера КПВВ в Станице Луганской пересекло свыше 800 человек.