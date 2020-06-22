Верховная Рада рассмотрит возможность поступления жителей оккупированного Донбасса в вузы без ЗНО

Верховная Рада включила в повестку дня рассмотрение рассмотрения законопроекта № 3734 об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей.

«За» проголосовали 313 народных депутатов.

Законопроект инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским и обозначен как неотложный.

Документ предусматривает возможность поступления детей с оккупированных территорий Донбасса и Крыма (и населенных пунктов на линии соприкосновения) в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания — по вступительным экзаменам.

Также выпускники с временно оккупированных территорий смогут учиться в украинских вузах бесплатно, через госзаказ в пределах квот.

Кроме того, они будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас.