В оккупированной части Луганской области 11 городов остались без воды на двое суток

На оккупированной территории Луганской области из-за аварий и ремонтных работ в 30-градусную жару 11 городов остались без воды.

В связи с обесточиванием насосных станций, а также проведением ремонтных работ на водоводах 30 июня будет сокращена подача воды в ряд городов, а именно: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск, Первомайск и Славяносербск.

Как сообщает предприятие террористов «Лугансквода», водоснабжение, сокращенное из-за ремонтных работ на подстанции и водоводах, ожидается только к вечеру 1 июля.