За 29 июня в Украине подтверждено 706 новых случаев COVID-19

За 29 июня в Украине подтверждено 706 новых случаев COVID-19Вчера, 10:05
За 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 706 новых случаев COVID-19. В Луганской области за последние двое суток новых больных не выявлено.
Всего с начала тестирования выявлено 44334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1159 умерли.
По состоянию на 30 июня количество активных больных составляет 24060 человек. 32 498 больных находились на амбулаторном лечении.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновецкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1864 (1179 выздоровели)
- Волынская обл. - 2368 (694 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2889 (943 выздоровели)
- Запорожская обл. - 572 (418 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2395 (1098 выздоровели)
- м. Киев - 5037 (1563 выздоровели)
- Киевская обл. - 2546 (1332 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 646 (536 выздоровели)
- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
- Львовская обл. - 5435 (747 выздоровели)
- Николаевская обл. - 444 (281 выздоровел)
- Одесская обл. - 1698 (736 выздоровели)
- Полтавская обл. - 314 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. - 3712 (1769 выздоровели)
- Сумская обл. - 297 (222 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1919 (1140 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2134 (1086 выздоровели)
- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 803 (544 выздоровели)
- Черкасская обл. - 642 (458 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4801 (1900 выздоровели)
- Черниговская обл. - 536 (145 выздоровели).