За 29 июня в Украине подтверждено 706 новых случаев COVID-19

За 29 июня в Украине лабораторно подтверждено 706 новых случаев COVID-19. В Луганской области за последние двое суток новых больных не выявлено.

Всего с начала тестирования выявлено 44334 случая COVID-19, из них 19 115 выздоровели, 1159 умерли.

По состоянию на 30 июня количество активных больных составляет 24060 человек. 32 498 больных находились на амбулаторном лечении.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. Населения зарегистрировано в Черновецкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: