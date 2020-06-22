Сильная гроза в Луганской области оставила без электроэнергии 3 населенных пункта

Сильные ливни, порывы ветра и грозовая активность на территории Луганской области, вчера вызвали аварийные отключения электроснабжения.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, 29 июня из-за стихии от электроснабжения были частично отключено 3 населенных пункта, 50 трансформаторных подстанций, без света находились 2234 абонентов.

Больше всего пострадали Беловодский и Новопсковский районы.

На сегодняшний день работы ведутся в Беловодске и энергетики обещают уже совсем скоро восстановить электроснабжение для 194 абонентов этого района.

Для восстановительных работ были задействованы аварийные бригады предприятия.

В Новопсковском районе энергетикам удалось оперативно ликвидировать последствия стихии и возобновить поставки электроэнергии - все работы выполнены в максимально короткий срок и возобновлены поставки света в доме наших потребителей.