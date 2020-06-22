В Луганской области ранены двое солдат ВСУ - минометный обстрел

Сегодня, 29 июня, российские террористы обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Крымского - боевики применили минометы 120-го калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставлен в военно-медицинского учреждения, где им оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.