В Луганской области 80 заболевших коронавирусом. 4 новых случая были подтверждены у жителей Лисичанска, Сватовского, Попаснянского и Новопсковского районов в субботу, 27 июня.

Все заболевшие из числа тех, кто вернулся из РФ, или из круга ранее установленных контактных лиц.

В Украине на 29 июня лабораторно подтверждено 646 случаев COVID-19, количество активных больных составляет 23454 человека.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.

Госпитализированы 4559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. 31 984 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: