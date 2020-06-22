В Луганской области 80 заболевших коронавирусомСегодня, 10:14
В Луганской области 80 заболевших коронавирусом. 4 новых случая были подтверждены у жителей Лисичанска, Сватовского, Попаснянского и Новопсковского районов в субботу, 27 июня.
Все заболевшие из числа тех, кто вернулся из РФ, или из круга ранее установленных контактных лиц.
В Украине на 29 июня лабораторно подтверждено 646 случаев COVID-19, количество активных больных составляет 23454 человека.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.
Госпитализированы 4559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. 31 984 больных находились на амбулаторном лечении.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1846 (1179 выздоровели)
- Волынская обл. - 2312 (693 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
- Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2792 (943 выздоровели)
- Запорожская обл. - 570 (418 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2350 (1096 выздоровел)
- м. Киев - 4980 (1552 выздоровели)
- Киевская обл. - 2546 (1318 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 646 (535 выздоровели)
- Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
- Львовская обл. - 5292 (741 выздоровел)
- Николаевская обл. - 442 (281 выздоровел)
- Одесская обл. - 1632 (736 выздоровели)
- Полтавская обл. - 312 (268 выздоровели)
- Ровенская обл. - 3638 (1752 выздоровели)
- Сумская обл. - 296 (219 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1913 (1139 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2098 (1070 выздоровели)
- Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 798 (543 выздоровели)
- Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4745 (1889 выздоровели)
- Черниговская обл. - 535 (145 выздоровели).