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В Луганской области 80 заболевших коронавирусом

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 80 заболевших коронавирусом. 4 новых случая были подтверждены у жителей Лисичанска, Сватовского, Попаснянского и Новопсковского районов в субботу, 27 июня.

Все заболевшие из числа тех, кто вернулся из РФ, или из круга ранее установленных контактных лиц. 

В Украине на 29 июня лабораторно подтверждено 646 случаев COVID-19, количество активных больных составляет 23454 человека.
Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.
Госпитализированы 4559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. 31 984 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1846 (1179 выздоровели)
  • Волынская обл. - 2312 (693 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 2792 (943 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 570 (418 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2350 (1096 выздоровел)
  • м. Киев - 4980 (1552 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2546 (1318 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 646 (535 выздоровели)
  • Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
  • Львовская обл. - 5292 (741 выздоровел)
  • Николаевская обл. - 442 (281 выздоровел)
  • Одесская обл. - 1632 (736 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 312 (268 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 3638 (1752 выздоровели)
  • Сумская обл. - 296 (219 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1913 (1139 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2098 (1070 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 798 (543 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4745 (1889 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 535 (145 выздоровели).

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