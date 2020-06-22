В Луганской области террористы обстреляли Новозвановку и Золотое

28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 29 июня, террористы обстреляли окраинв Золотого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы трижды обстреливали Луганское из артиллерии калибром 122 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитниках Мироновского противник вел огонь из минометов 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», захватчики использовали гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие вблизи Старогнатовка, Авдеевки и Водяного.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецка.

Российско-оккупационные войска выпустили ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.