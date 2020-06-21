Российские террористы закрыли все КПВВ в Донецкой области

Российские террористы закрыли все КПВВ между Украиной и оккупированной частью Донецкой области. С 28 июня закрываются КПВВ как на въезд, так и на выезд.

Заявление о закрытии сегодня опубликовано главарями донецких боевиков.

Традиционно российские террористы во всем обвиняют Украину, несмотря на то, что последние дня издевательства и искусственное создание очередей и препятствий для выезда украинских граждан из оккупированных территорий на стороне боевиков превратились в системное унижение.

Упомянутый случай на КПВВ Еленовка - прорыв гражданами кордонов боевиков. которые за час пропускали не более 10 людей и 1 автомобиля открыто издеваясь над пенсионерами в 40-градусную жару.