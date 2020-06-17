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Поддержка Украины на международном уровне в борьбе с Россией уменьшилась - Уэйн Джордаш

Сегодня, 10:11 citynews.net.ua | Напечатать

Поддержка Украины на международном уровне в борьбе с Россией уменьшилась по сравнению с 2014 годом. Об этом заявил Уэйн Джордаш, управляющий партнер международной правозащитной группой Global Rights Compliance, во время онлайн обсуждения на платформе Украинский кризисного медиа-центра.

Он отметил, что сегодня Украина не имеет доступа в Крым и Донбасс для того, чтобы исследовать ситуацию, поэтому в этом помогают международные организации по мере своих возможностей.

«Украина имеет поддержку на международном уровне, но она уменьшается по сравнению с четкой позицией международного сообщества в 2014 году, которая была представлена, в частности, в генеральной Ассамблее ООН и в виде санкций против России. Если Украина хочет получить поддержку - надо получить классификацию конфликта и всех событий, которые происходят в Крыму и на Донбассе. Главная битва Украины - битва за правду», - подчеркнул он.

Марике где Хун, доцентка кафедры международного права, международного уголовного права и прав человека в Свободном университете Амстердама, добавила, что необходимо беспристрастная мнение правовых экспертов по отношению Российской Федерации к событиям, которые происходят в Крыму и на Донбассе.

«Мы чувствуем нехватку оценок международных экспертов и квалификации событий, которые происходят в Украине, квалификации войны. Высказываются различные точки зрения относительно вовлеченности Российской Федерации к войне в Украине», - отметила Мария Томак, правозащитница, советник по вопросам адвокации Global Rights Compliance.

Николай Говоруха, заместитель начальника Управления надзора и информационно-аналитической работы по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Офис Генерального прокурора Украины, уточнил, что получение классификации событий в Украине необходимо для того, чтобы определиться, какие нормы международного права применять в рассмотрении соответствующих дел в международных судах.

«Вопросы квалификации важны, потому что это влияет на то, какие нормы международного права мы применяем. Вопрос контроля над незаконными вооруженными формированиями принципиален, потому что если государство имеет контроль над ними - это вопрос международного права и международных договоров», - пояснил он.


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