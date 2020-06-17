Луганская ВЦА купила для переселенцев недостроенный дом на 700% дороже, чем он продавался на Оlx

Активисты на Луганщине выявили растрату около 7 млн грн бюджетных денег при покупке жилья для переселенцев. Народные депутаты отправили запросы силовикам.

Команда Зеленского на Луганщине провела расследование растраты бюджетных средств в размере около 7 млн грн при покупке для переселенцев недостроенного аварийного здания в городе Кременной. Об этом на своей странице в ФБ написал народный депутат Руслан Горбенко.

Как пишет Горбенко, во время встречи народных депутатов от Луганщины с Президентом Зеленским был поднят вопрос о предполагаемой растрате бюджетных средств в размере около 7 млн грн при покупке в городе Кременная недостроенного аварийного здания, в котором после ремонта должны были поселить переселенцев.

По просьбе Зеленского, активистами Луганской области была собрана информация о том, что первоначальная цена недостроя составляла 995 тыс. грн (торг), по факту дом был куплен за 6 млн 950 тыс. грн, что на 700% выше от цены объявления в Оlx.

Также, как пишет Горбенко, по данным активистов, Луганская областная ВЦА оплатила проект на реконструкцию этого дома, в размере 1 млн. 490 тыс. грн, что на 150% выше от самой стоимости недостроя (хотя у недостроя уже был проект).

«Итого, было потрачено на аварийный 24-х квартирный недострой 8 млн 440 тыс грн. Также были изучен рынок вторичного жилья в городе Кременное. Средняя стоимость 2х комнатной квартиры с ремонтом составляет 150-200 тысяч гривен. Итого 27 квартир с ремонтом для переселенцев стоили бы не более 5 млн грн», - подводит итог народный депутат в своем ФБ.

Горбенко сообщил, что группой народных депутатов написаны обращения к прокурору Луганской области, главе Национальной полиции Луганской области и СБУ в Луганской области, главам НАБУ и ДБР о необходимости проведения расследования относительно возможного факта растраты государственных денег.