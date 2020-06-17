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В ЗНО по математике приняли участие почти 82% зарегистрировавшихся

Сегодня, 16:12 citynews.net.ua | Напечатать

По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по математике приняли 152 180 человек, что составляет 81,79% от общего количества зарегистрированных.

В Луганской области зарегистрировался 3191 участник, к тестированию присоединились - 2670 человек. 

Всего в области было создано 14 пунктов проведения ЗНО по математике, которые расположены в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельске и Широком Станично-Луганского района.

Все пункты проведения ВНО по математике получили контейнеры с тестовыми материалами, рассчитанными на 219 аудиторий.

В целом по Украине 83 участника не были допущены в пункты тестирования, из них 30 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 126 общественных наблюдателей.

Явка участников на пункты тестирования по математике по регионам:

  • Киев - 87,50
  • Винницкая - 81,97
  • Волынская - 82,06
  • Днепропетровская - 77,38
  • Донецкая - 77,05
  • Житомирская - 83,59
  • Закарпатская - 79,18
  • Запорожская - 81,75
  • Ивано-Франковская - 81,53
  • Киевская - 85,84
  • Кировоградская - 70,89
  • Луганская - 83,67
  • Львовская - 81,64
  • Николаевская - 81,71
  • Одесская - 82,25
  • Полтавская - 82,30
  • Ровенская - 80,41
  • Сумская - 83,07
  • Тернопольская - 84,73
  • Харьковская - 81,08
  • Херсонская - 80,15
  • Хмельницкая - 85,66
  • Черкасская - 81,25
  • Черновицкая - 79,54
  • Черниговская - 86,81

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по математике по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе.


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