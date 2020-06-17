В ЗНО по математике приняли участие почти 82% зарегистрировавшихся

В ЗНО по математике приняли участие почти 82% зарегистрировавшихсяСегодня, 16:12
По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по математике приняли 152 180 человек, что составляет 81,79% от общего количества зарегистрированных.
В Луганской области зарегистрировался 3191 участник, к тестированию присоединились - 2670 человек.
Всего в области было создано 14 пунктов проведения ЗНО по математике, которые расположены в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельске и Широком Станично-Луганского района.
Все пункты проведения ВНО по математике получили контейнеры с тестовыми материалами, рассчитанными на 219 аудиторий.
В целом по Украине 83 участника не были допущены в пункты тестирования, из них 30 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 126 общественных наблюдателей.
Явка участников на пункты тестирования по математике по регионам:
- Киев - 87,50
- Винницкая - 81,97
- Волынская - 82,06
- Днепропетровская - 77,38
- Донецкая - 77,05
- Житомирская - 83,59
- Закарпатская - 79,18
- Запорожская - 81,75
- Ивано-Франковская - 81,53
- Киевская - 85,84
- Кировоградская - 70,89
- Луганская - 83,67
- Львовская - 81,64
- Николаевская - 81,71
- Одесская - 82,25
- Полтавская - 82,30
- Ровенская - 80,41
- Сумская - 83,07
- Тернопольская - 84,73
- Харьковская - 81,08
- Херсонская - 80,15
- Хмельницкая - 85,66
- Черкасская - 81,25
- Черновицкая - 79,54
- Черниговская - 86,81
Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по математике по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе.