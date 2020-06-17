В ЗНО по математике приняли участие почти 82% зарегистрировавшихся

По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по математике приняли 152 180 человек, что составляет 81,79% от общего количества зарегистрированных.

В Луганской области зарегистрировался 3191 участник, к тестированию присоединились - 2670 человек.

Всего в области было создано 14 пунктов проведения ЗНО по математике, которые расположены в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельске и Широком Станично-Луганского района.

Все пункты проведения ВНО по математике получили контейнеры с тестовыми материалами, рассчитанными на 219 аудиторий.

В целом по Украине 83 участника не были допущены в пункты тестирования, из них 30 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 126 общественных наблюдателей.

Явка участников на пункты тестирования по математике по регионам:

Киев - 87,50

Винницкая - 81,97

Волынская - 82,06

Днепропетровская - 77,38

Донецкая - 77,05

Житомирская - 83,59

Закарпатская - 79,18

Запорожская - 81,75

Ивано-Франковская - 81,53

Киевская - 85,84

Кировоградская - 70,89

Луганская - 83,67

Львовская - 81,64

Николаевская - 81,71

Одесская - 82,25

Полтавская - 82,30

Ровенская - 80,41

Сумская - 83,07

Тернопольская - 84,73

Харьковская - 81,08

Херсонская - 80,15

Хмельницкая - 85,66

Черкасская - 81,25

Черновицкая - 79,54

Черниговская - 86,81

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по математике по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе.