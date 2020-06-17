В Северодонецке и Лисичанске предложили ограничить время работы развлекательных заведений

В городах Луганской области рекомендовано ограничить время работы развлекательных заведений, а также кафе, ресторанов и пабов.

Такое решение было принято с целью противодействия распространению на территории Луганской области острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2,

Соответствующее распоряжение утверждено 25 июня на заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации - областной военно-гражданской администрации (ЛОГА -ОВЦА) подпунктом 2.3 пункта 2 Протокола №25.

В решении председателям райгосадминистраций, городским головам городов областного значения, председателям объединенных территориальных общин предоставлено поручение рассмотреть вопрос ограничения времени работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов.