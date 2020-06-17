Зеленский с Коломойским оставили луганских шахтеров без денег

ГП «Первомайскуголь» во время карантина продолжало отгружать уголь на государственные ТЭЦ, но недополучило от государственных угольных трейдеров Центрэнерго 177,9 миллиона гривень.

Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, из-за долгов ГП за электроэнергию на шахтах в Луганской области сейчас обесточены котельные, ламповые и бани, ограничены подъемы, отключены средства связи.

Все это парализовало работу предприятия и представляет угрозу жизни и здоровью сотрудников, а также способствует возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера.

«Само предприятие расположено вплотную к зоне боевых действий. Работа на шахтах ГП — единственный источник дохода местного населения, поэтому полная остановка предприятий спровоцирует социальный взрыв в регионе», — написал Волынец

Летом 2019 году в госкомпании «Центрэнерго» был назначен новый менеджмент, который связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 миллиарда гривень, в 2018 она была прибыльной (1,4 миллиарда гривень).