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Кабмин выделил почти 7 млн гривень на приобретение социального жилья для переселенцев

Сегодня, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

25 июня Кабинет Министров распределил субвенции из государственного бюджета на местном уровне, а это — 6,9 млн гривень для приобретения 24 квартир для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщили в Минреинтеграции, средства для приобретения жилья получат местные бюджеты села Акимовка, города Бердянск, Северск, Доброполье, Лиман, Авдеевка, Бахмут, Волочиск, Старобельск, Городок, Дрогобыч.

В соответствии с подпунктами 1-3 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 4 октября 2017 № 769 субвенция направляется на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативного влияния в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, в частности на:

  • строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности, в том числе объектов
  • социального назначения, для предоставления жилых помещений внутренне перемещенным лицам;
  • реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного фонда коммунальной собственности для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам;
  • приобретение в собственность жилья для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам.

Одним из обязательных условий предоставления субвенции является софинансирование соответствующих мероприятий из государственного и местного бюджетов в соотношении 70/30.

Согласно пункту 6 Постановления исполнительные органы соответствующих местных советов, а в случае их отсутствия соответствующие военно-гражданские администрации подают списки объектов и мероприятий, расходы на которые будут осуществляться за счет субвенции на согласование в Минреинтеграции.



Теги: жилье для переселенцев

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Кабмин выделил почти 7 млн гривень на приобретение социального жилья для переселенцев » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня