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Украина готова открыть еще два КПВВ в Луганской области

Сегодня, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

Во время встречи контактной группы по урегулированию российской агрессии на Донбассе, Украина заявила о готовности открыть два новых КПВВ в Луганской области. Об этом по итогам встречи ТКГ заявили в Офисе президента.

Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.

Судя по всему речь идет об открытии КПВВ в Золотом и Счастье.

КПВВ в Золотое полностью готово к открытию уже 3 года, а на открытии КПВВ в Счастье несколько лет настаивают российские террористы. До недавнего времени это было невозможно по ряду причин, главная из которых - единственный в Луганской области производитель электроэнергии. После окончания строительства новой подстанции в Кременной и присоединения Луганской области к общей энергосистеме Украины, риск остаться без энергоснабжения в случае проблем на Счастьенской ТЭС снизился.

В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу «всех на всех».

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.


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