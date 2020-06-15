Украинские военные уничтожили российский комплекс корректировки артиллерии - видео

Бойцы 24-й бригады ВСУ выследили и уничтожили позицию корректировщика огня боевиков с российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1. Видеозапись этого опубликована в Facebook бригады.

Этот радарный комплекс неоднократно замечала у российских гибридных войск на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ.

Переносная РЛС этой модели производится только в России, которая седьмой год уверяет, что не воюет на востоке Украины и боевиков не снабжает.

«Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций», — пояснили военные.

Украинским военным удалось обнаружить местоположение корректировщика, нанести точечный удар выстрелом из ПТУР по позиции врага и уничтожить ее.

Как видно на кадрах, противотанковая управляемая ракета влетела в окно заброшенного помещения, где, как утверждают военные, была позиция корректировщика.