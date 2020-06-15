» » Украинские военные уничтожили российский комплекс корректировки артиллерии - видео

Украинские военные уничтожили российский комплекс корректировки артиллерии - видео

Сегодня, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

Бойцы 24-й бригады ВСУ выследили и уничтожили позицию корректировщика огня боевиков с российской переносной станцией наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1. Видеозапись этого опубликована в Facebook бригады.

Этот радарный комплекс неоднократно замечала у российских гибридных войск на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ.

Переносная РЛС этой модели производится только в России, которая седьмой год уверяет, что не воюет на востоке Украины и боевиков не снабжает.

«Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точные корректировки артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций», — пояснили военные.

Украинским военным удалось обнаружить местоположение корректировщика, нанести точечный удар выстрелом из ПТУР по позиции врага и уничтожить ее.

Как видно на кадрах, противотанковая управляемая ракета влетела в окно заброшенного помещения, где, как утверждают военные, была позиция корректировщика.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:48

Украинские военные уничтожили российский комплекс корректировки артиллерии - видео

Сегодня, 12:48

В Луганской области начальница почты украла свыше 400 тысяч гривень

Сегодня, 11:51

В Луганской области долг по ЕСВ составляет более 2 млрд гривень

Сегодня, 10:36

Правозащитники просят усилить давление на РФ из-за блокировки украинского FM-радиосигнала в Крыму

Сегодня, 09:48

24 июня в Украине лабораторно подтверждено 994 случая COVID-19

Сегодня, 09:43

За 2 дня ВСУ уничтожили трех российских оккупантов на Донбассе

Вчера, 13:58

В Ивано-Франковской области повреждено 110 км автодорог и 90 мостов

Вчера, 10:17

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое и Орехово

Вчера, 10:10

В Луганской области два новых случая COVID-19. В Украине - антирекорд заболеваемости

23-06-2020, 18:15

Замначальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях будут судить за вымогательство 840 тысяч взятки

23-06-2020, 16:34

Жители Станицы Луганской и Счастья с 1 июля могут остаться без газа

23-06-2020, 12:28

Детям из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей предлагают поступать в вузы без ЗНО

Новости Украины:

Сегодня, 12:35

Всем возрастам покорны пазлы: детям – польза, всей семье – развлечение

Вчера, 13:58

В Ивано-Франковской области повреждено 110 км автодорог и 90 мостов

Вчера, 11:50

В Одессе большинство пляжей не отвечает санитарно-микробиологическим показателям

23-06-2020, 17:29

ГБР проводит обыски в Одесском городском совете

23-06-2020, 10:15

При разборе завалов в Киеве после взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека

22-06-2020, 21:13

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эвакуируют села из-за паводка - фото

22-06-2020, 11:05

С 22 июня в Одессе усилили карантин

21-06-2020, 11:33

В Киеве произошел взрыв в жилом доме - под завалом находятся люди

17-06-2020, 10:45

В Одессе криминальные авторитеты устроили разборки со стрельбой

16-06-2020, 16:28

В Ровенской области изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США

15-06-2020, 13:30

В Киеве запрещают купаться на пляжах

15-06-2020, 09:30

В Одессе умерла участница ультрамарафона

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Украинские военные уничтожили российский комплекс корректировки артиллерии - видео » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня