В Луганской области начальница почты украла свыше 400 тысяч гривень

Сотрудники киберполиции Луганской области совместно со следователями по процессуального руководства прокуратуры разоблачили начальницу одного из отделений почтовой связи Луганской дирекции АО «Укрпочта», которая в период с декабря 2019 по февраль 2020 завладела денежными средствами в сумме более 400 тыс. грн.

Женщину уволили с должности, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Во время досудебного расследования установлено, что руководитель, имея целью присвоения денежных средств, выделенных для проведения выплаты денежных переводов гражданам, внесла изменения в отчетной документации, формируется в автоматизированной системе отдела связи. Она отметила в системе нулевой остаток в кассе отделения.

В результате денежные переводы гражданам осуществлены не были. А деньги из кассы в сумме более 400 тыс. грн. руководитель присвоила.



