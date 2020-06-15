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24 июня в Украине лабораторно подтверждено 994 случая COVID-19

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 994 случая COVID-19. В Луганской области по состоянию на 24 июня 2020г. зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования выявлено 40008 случаев COVID-19, из них 17 758 заболеших выздоровели, 1067 умерли.

В госпитализации нуждались 10870 пациентов, в подключение к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. 

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1753 (1091 выздоровел)
  • Волынская обл. - 2024 (605 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1069 (893 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 399 (150 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1337 (688 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 2454 (864 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 561 (401 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. - 2171 (1083 выздоровели)
  • м. Киев - 4613 (1473 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2373 (1185 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 636 (524 выздоровели)
  • Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 4627 (712 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 377 (273 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1465 (569 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 301 (267 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 3248 (1623 выздоровели)
  • Сумская обл. - 277 (195 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1815 (1102 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1947 (977 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 645 (515 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 616 (431 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4531 (1763 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 506 (145 выздоровели).

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