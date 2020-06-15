24 июня в Украине лабораторно подтверждено 994 случая COVID-19

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 994 случая COVID-19. В Луганской области по состоянию на 24 июня 2020г. зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования выявлено 40008 случаев COVID-19, из них 17 758 заболеших выздоровели, 1067 умерли.

В госпитализации нуждались 10870 пациентов, в подключение к аппарату ИВЛ - 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: