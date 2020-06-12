В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое и Орехово

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое и ОреховоСегодня, 10:17
23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Орехово - Золотое из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Донецкой области неподалеку от Павлополя террористы вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Водяного - из автоматических станковых гранатометов.
Сегодня, 24 июня, российские вооруженные формирования в Донецкой области открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Широкино.
Также под обстрелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовка.
В Луганской области сегодня российские террористы обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия поселок Золотое в районе улицы Вольная.