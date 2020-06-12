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В Луганской области два новых случая COVID-19. В Украине - антирекорд заболеваемости

Сегодня, 10:10 citynews.net.ua | Напечатать

23 июня в Луганской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19. Заболевшие - члены семьи из города Рубежное, ранее установленные контактные лица, находившиеся на самоизоляции.

Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Заболевание имеет легкую форму.

Всего за все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтверждено у 75 человек.

В Украине за сутки лабораторно подтверждено 940 новых случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования подтверждено 39014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1051 умер.

В госпитализации нуждались 10604 пациента, в подключении к аппарату ИВЛ - 367 пациента. 28410 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1723 (1057 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1955 (605 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1060 (852 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 376 (145 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1304 (681 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 2369 (864 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 559 (397 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2124 (1083 выздоровели)
  • м. Киев - 4528 (1440 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2332 (1147 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 634 (523 выздоровели)
  • Луганская обл. - 75 (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 4423 (700 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 368 (271 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1370 (569 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 300 (263 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 3164 (1582 выздоровели)
  • Сумская обл. - 272 (186 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1786 (1094 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1891 (932 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 627 (503 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 614 (426 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4478 (1715 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 494 (145 выздоровели).

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