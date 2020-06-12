В Луганской области два новых случая COVID-19. В Украине - антирекорд заболеваемости

23 июня в Луганской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19. Заболевшие - члены семьи из города Рубежное, ранее установленные контактные лица, находившиеся на самоизоляции.

Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Заболевание имеет легкую форму.

Всего за все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтверждено у 75 человек.

В Украине за сутки лабораторно подтверждено 940 новых случаев COVID-19.

Всего с начала тестирования подтверждено 39014 случаев COVID-19, из них 17 409 выздоровели, 1051 умер.

В госпитализации нуждались 10604 пациента, в подключении к аппарату ИВЛ - 367 пациента. 28410 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: