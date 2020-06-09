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Замначальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях будут судить за вымогательство 840 тысяч взятки

Вчера, 18:15 citynews.net.ua | Напечатать

В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области и заместителя начальника одного из управлений Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Они обвиняются в получении неправомерной выгоды в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили в пресс-службе ГБР, следствием установлено, что должностные лица, по предварительному сговору, требовали и получили 840 тыс грн за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанных актов-приемки выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие.

Для получения «откатов» обвиняемые систематически создавали искусственные препятствия и затягивали сроки перечисления денежных средств за выполненные работы.

24 декабря 2019 следователи ГБР задержали правоохранителей во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 550 000 гривен в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


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Замначальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях будут судить за вымогательство 840 тысяч взятки » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня