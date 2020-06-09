Детям из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей предлагают поступать в вузы без ЗНО

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон «О высшем образовании» для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения (вузы) выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по определенному списку, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей учиться в украинских вузах бесплатно, в рамках государственного заказа в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников из Крыма и Севастополя.

«Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», - сказал Владимир Зеленский.