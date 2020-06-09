В Луганской области задержали следователя и адвоката при получении 30 тысяч взятки

Оперативники территориального управления ГБР задержали начальника следственного отделения одного из отделов ГУ Нацполиции в Луганской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, полицейский при посредничестве адвоката требовал и получил от гражданина взятку в сумме 30 000 гривен за закрытие уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество.

22 июня 2020 во время получения неправомерной выгоды начальника следственного отделения полиции и его посредника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.