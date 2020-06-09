22 июня в Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19.

Заболевший - житель Белокуракинского района, который готовился к плановой госпитализации. Круг контактных лиц определяется.

За все время исследований в Луганской области Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 73 человек.

Из них выздоровели - 54; лечатся - 19.

В Украине за 22 июня подтверждено 833 случая COVID-19.

Всего с начала эпидемии лабораторными тестами выявлено 38074 случая COVID-19, из них 16 956 человек выздоровели, 1035 умерли.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: