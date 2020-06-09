В Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19Сегодня, 10:23
22 июня в Луганской области подтвержден еще один случай заболевания COVID-19.
Заболевший - житель Белокуракинского района, который готовился к плановой госпитализации. Круг контактных лиц определяется.
За все время исследований в Луганской области Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 73 человек.
Из них выздоровели - 54; лечатся - 19.
В Украине за 22 июня подтверждено 833 случая COVID-19.
Всего с начала эпидемии лабораторными тестами выявлено 38074 случая COVID-19, из них 16 956 человек выздоровели, 1035 умерли.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1690 (1037 выздоровели)
- Волынская обл. - 1894 (550 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1049 (780 выздоровели)
- Донецкая обл. - 368 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1295 (663 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2291 (845 выздоровели)
- Запорожская обл. - 555 (393 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2091 (1071 выздоровел)
- м. Киев - 4429 (1415 выздоровели)
- Киевская обл. - 2285 (1141 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 631 (521 выздоровел)
- Луганская обл. - 73 (53 выздоровели)
- Львовская обл. - 4220 (696 выздоровели)
- Николаевская обл. - 366 (269 выздоровели)
- Одесская обл. - 1333 (562 выздоровели)
- Полтавская обл. - 296 (263 выздоровели)
- Ровенская обл. - 3038 (1538 выздоровели)
- Сумская обл. - 263 (184 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1744 (1079 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1811 (889 выздоровели)
- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 622 (493 выздоровели)
- Черкасская обл. - 605 (408 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4419 (1642 выздоровели)
- Черниговская обл. - 485 (144 выздоровели).