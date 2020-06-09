В Луганской области российские террористы обстреляли из артиллерии Золотое и Попасную

22 июня Российские террористы нарушили режим прекращения огня 16 раз. Боевики активно применяли при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В Луганской области под обстрелами оказались позиции в Орехово, Золотом, Попасной, Новотошковском и Катериновке.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм боевики обстреляли позиции ВСУ в районе неподалеку Орехово-Золотое, а впоследствии — из 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По окраинам Попасной боевики вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новозвановки выпустили 36 мин из 120 мм минометов.

В поселке Золотое в районе улицы Вольная террористы трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Новотошковском и Катериновке оккупанты применили 120-мм минометы. Кроме этого, Катериновку обстреляли еще и из гранатометов.

В Донецкой области около Широкино оккупанты обстреляли опорные пункты Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы «Корнет» калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.

Вечером противник активизировался вблизи Павлополя, где вел огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Новомихайловки агрессор применил минометы калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано в пригороде Марьинки и Старогнатовке.

За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.