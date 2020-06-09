В Северодонецке депутата-педофила приговорили к 15 годам тюрьмы

Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата Северодонецкого городского совета за совершение изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей.

Как сообщает со ссылкой пресс-служба прокуратуры Луганской области, Северодонецким городским судом Луганской области к 15 годам лишения свободы приговорен бывший депутат Северодонецкого городского совета (VI созыва) за совершение изнасилования несовершеннолетних и малолетних детей, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, развращения несовершеннолетних (ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины).

Сообщается, что стороной обвинения доказано, что бывший депутат горсовета с 2006 по 2012 годы систематически совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении малолетних и несовершеннолетних. Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений он приглашал детей к себе домой, склонял их к употреблению алкогольных напитков и совершал над ними сексуальное насилие.

В уголовном производстве задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении 6 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая младшая пострадавшая была его родной племянницей.

В то же время обвиняемый своей вины не признал и в содеянном не раскаялся.