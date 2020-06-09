Спасатели в Луганской области 3 раза выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 6 га

21 июня спасатели Луганской области 3 раза выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 6 га и 8 раз - на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 2,06 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, наиболее от пожаров пострадали Станично-Луганский, Новопсковский и Кременской районы.

Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.

Не выжигайте сухую траву, не разводите костер в лесу, не создавайте свалок на прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их. Напоминаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков, разжигания костров и применение открытого огня в лесных массивах запрещено действующим законодательством.

Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».