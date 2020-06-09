Пройти КПВВ в Станице Луганской теперь можно при соблюдении условий террористов

Пройти КПВВ в Станице Луганской теперь можно при соблюдении условий террористовВчера, 14:30
В Луганской области открыт для въезда / выезда контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». Пересечь КПВВ можно с 9:00 до 18:00 ежедневно при соблюдении условий российских террористов.
В то же время российские террористы ужесточили правила въезда на оккупированную территорию.
Теперь основанием для пересечения КПВВ в сторону Луганска может быть проживание там родственников, осуществление лечения, обучения, необходимость ухода за больным, захоронение родственника или близкого человека.
Как сообщают местные жители, при наличии прописки в оккупированных районах Луганской области через КПВВ пропускают без проблем.
Взамен боевики требуют согласия на 14-дневную обсервацию от приезжающих.
В направлении контролируемой Украиной территории проход возможен при согласии на обсервацию либо самоизоляцию и установку приложения для контроля перемещения в течение 14 дней.
Пересекающие линию разграничения для сдачи ЗНО граждане и один сопровождающий освобождаются от необходимости соблюдать карантинные ограничения.