Пройти КПВВ в Станице Луганской теперь можно при соблюдении условий террористов

В Луганской области открыт для въезда / выезда контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская». Пересечь КПВВ можно с 9:00 до 18:00 ежедневно при соблюдении условий российских террористов.

В то же время российские террористы ужесточили правила въезда на оккупированную территорию.

Теперь основанием для пересечения КПВВ в сторону Луганска может быть проживание там родственников, осуществление лечения, обучения, необходимость ухода за больным, захоронение родственника или близкого человека.

Как сообщают местные жители, при наличии прописки в оккупированных районах Луганской области через КПВВ пропускают без проблем.

Взамен боевики требуют согласия на 14-дневную обсервацию от приезжающих.

В направлении контролируемой Украиной территории проход возможен при согласии на обсервацию либо самоизоляцию и установку приложения для контроля перемещения в течение 14 дней.

Пересекающие линию разграничения для сдачи ЗНО граждане и один сопровождающий освобождаются от необходимости соблюдать карантинные ограничения.