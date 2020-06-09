До 23 июня оккупированные РФ города Луганской области остались без воды

До 23 июня оккупированные РФ города Луганской области остались без водыВчера, 13:52
На оккупированной территории Луганской области авария на двух магистральных водоводах привела к отключению сокращению подачи воды в ряд городов.
В результате аварии с 7.00 21 июня сокращена подача воды потребителям в ряде городов: Алчевске, Перевальске, Славяносербске – на 80%, Брянке – на 70%, Кадиевке – на 60%.
Кроме того, с 20.00 21 июня сокращена подача воды потребителям в Первомайске на 60% и полностью прекращена в Алмазную, а с 21.00 21 июня на 60% сокращено водоснабжение Голубовского.
Ориентировочное время вхождения в рабочий режим – до 00.00 23 июня.
Также подача воды в Ровеньки и ряд других населенных пунктов прекратилась в связи с ремонтом на магистральном водоводе. Ориентировочное время вхождения в рабочий режим – до 18.00 23 июня.