Российские террористы начали пропуск граждан через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области

Российские террористы 22 июня разблокировали пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» - «Оленевка» в сторону украинской территории Донецкой области. С 25 июня обещают пускать в оккупированные районы по спискам.

Сначала пропуск будет осуществляться с 9:00 до 18:00 в сторону подконтрольных Украины территорий. Заявляется, что будет работать как пешеходный, так и транспортный переход. Открыть КПВВ для пересечения в сторону оккупированной территории Донецкой области обещают с 25 июня (сначала планируют пропускать по предварительно составленным спискам).

Донецкая ОГА сообщила 22 июля, что все службы, задействованные в КПВВ «Новотроицкое», находятся в полной готовности для пропуска людей. Уже в 10:25 первые машины начали сечение КПВВ.

На КПВВ измерять температуру и проводить опросы по контакту с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться на подконтрольную территорию только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации.