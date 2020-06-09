Полицейские нашли 17-летнюю жительницу Ивано-Франковска сбежавшую в Луганскую область

Несовершеннолетняя жительница Ивано=Франковской области еще 11 июня ушла из дома, где проживала с бабушкой и дедушкой.

В пресс-службе полиции сообщили, что после возвращения из заграницы матери девушки и их разговора по телефону, несовершеннолетняя перестала выходить на связь, поэтому мать девушки обратилась за помощью в полицию.

Полицейские сразу же начали поиски девушки, а также разместили фото и описание примет несовершеннолетней в социальных сетях и в службе «Поиск детей» ЗАО Киевстар.

Как выяснилось в ходе розыскных мероприятий, несовершеннолетняя может находиться в Луганской области, поэтому полицейские Прикарпатья обратились за помощью к луганским коллегам.

Полицейские Новоайдарского отдела полиции и ювенальной превенции по приметам разыскали девушку, которая находилась в с. Новоайдар в знакомой, с которой познакомилась в сети интернет.

Девушка жертвой преступления не стала. На данный момент с ней общаются полицейские психологи. Мать несовершеннолетней уже выехала в Луганскую, чтобы забрать девушку домой.