СБУ обвиняет бывшего военного в подготовке взрыва госпиталя в Северодонецке

20 июня 2020 в ходе спецоперации по процессуального руководства прокуратуры Луганской области следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, по материалам военной контрразведки ОКР СБУ, предотвратили совершение ряда террористических актов и задержали бывшего военнослужащего ВС Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал совершить теракты, перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

По мнению прокуратуры Бывший военный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Злоумышленник был выявлен и задержан, а взрывчатка изъята. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.