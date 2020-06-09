Луганская «Заря» обыграла «Десну» на выезде

Луганская «Заря» в высшей лиге Чемпионата Украины по футболу ведет борьбу за призовые места в турнирной таблице. Уступив в прошедшем туре киевскому «Динамо», луганская «Заря» была сверхмотивирована перед ключевым поединком на выезде с черниговской «Десной» — одним из серьёзнейших конкурентов в борьбе призовые места чемпионата и выход в европейскую лигу.

«Десна» вышла на игру в следующем составе: 44. Евгений Паст, 7. Владислав Огиря, 9. Леван Арвеладзе, 10. Александр Филиппов, 11. Владислав Калитвинцев, 12. Егор Картушов, 17. Андрей Гитченко, 22. Андрей Мостовой, 26. Юхим Конопля, 32. Максим Имереков, 45. Денис Фаворов (к).

«Заря» ввела в игру следующих футболистов: 1. Заури Махарадзе, 18. Александр Тымчик, Виталий Вернидуб (к), 98. Евгений Чеберко, 14. Богдан Михайличенко, 21. Дмитрий Иванисеня, 10. Дмитрий Хомченовский, 7. Владислав Кочергин, 80. Владлен Юрченко, 22. Владислав Кабаев, 28. Артём Громов.

«Заря» выглядела увереннее и забив по голу в каждом из таймов (забивали кочергу и Михайличенко), одержала победу (2: 1), догнав «Динамо» в турнирной таблице.

Хозяева особо не порадовали опасными моментами, а забить смогли лишь перед финальным свистком (Денис Фаворов). Для подопечных Александра Рябоконя этот гол уже ничего не решал.

Перед ответственной игрой с донецким «Шахтером» луганчане остались без двух игроков — сначала травму получил Виталий Вернидуб, которого унесли на носилках. А затем мяч прилетел в штрафной в руку Евгению Чеберко. Вердикт арбитра — жёлтая карточка, трансформировавшаяся в красную и 11-метровый удар, который реализовал Фаворов.

Итог встречи — 2:1 в пользу луганской команды.