21 июня в Украине выявлен 681 новый случай COVID-19

21 июня в Украине выявлен 681 новый случай COVID-19Вчера, 10:01
За 21 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19. В Луганской области новых заболевших не выявлено.
Всего с начала тестирования проведено 569589 проб методом ПЦР и 128716 - методом ИФА. Из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 37241 пациентов.
16 642 больных уже выздоровели, 1012 умерли.
В госпитализации нуждались 10234 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 1660 (1014 выздоровели)
- Волынская обл. - 1852 (548 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)
- Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1270 (633 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)
- Запорожская обл. - 555 (391 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2056 (1071 выздоровел)
- м. Киев - 4368 (1391 выздоровели)
- Киевская обл. - 2208 (1100 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 627 (508 выздоровели)
- Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)
- Львовская обл. - 3980 (674 выздоровели)
- Николаевская обл. - 366 (265 выздоровели)
- Одесская обл. - 1304 (551 выздоровел)
- Полтавская обл. - 293 (262 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2963 (1526 выздоровели)
- Сумская обл. - 258 (182 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1728 (1073 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1811 (872 выздоровели)
- Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)
- Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4357 (1574 выздоровели)
- Черниговская обл. - 480 (131 выздоровел).