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21 июня в Украине выявлен 681 новый случай COVID-19

Вчера, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

За 21 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19. В Луганской области новых заболевших не выявлено.

Всего с начала тестирования проведено 569589 проб методом ПЦР и 128716 - методом ИФА. Из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 37241 пациентов.

16 642 больных уже выздоровели, 1012 умерли.

В госпитализации нуждались 10234 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 1660 (1014 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1852 (548 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1270 (633 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 555 (391 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2056 (1071 выздоровел)
  • м. Киев - 4368 (1391 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2208 (1100 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 627 (508 выздоровели)
  • Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)
  • Львовская обл. - 3980 (674 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 366 (265 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1304 (551 выздоровел)
  • Полтавская обл. - 293 (262 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2963 (1526 выздоровели)
  • Сумская обл. - 258 (182 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1728 (1073 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1811 (872 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 188 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4357 (1574 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 480 (131 выздоровел).

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