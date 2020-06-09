21 июня в Украине выявлен 681 новый случай COVID-19

За 21 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19. В Луганской области новых заболевших не выявлено.

Всего с начала тестирования проведено 569589 проб методом ПЦР и 128716 - методом ИФА. Из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 37241 пациентов.

16 642 больных уже выздоровели, 1012 умерли.

В госпитализации нуждались 10234 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 353 пациента. 27007 больных находились на амбулаторном лечении.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: